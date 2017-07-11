В Алтайском крае будут судить парня за распространение интимных снимков знакомой

По версии краевой прокуратуры, обвиняемый во время переписки в интернете получил от своей знакомой фотографии интимного содержания. В ходе дальнейшего общения между собеседниками возникла ссора, и молодой человек со злости разместил в одной из групп в социальной сети полученные снимки.

Данные фото по закону относятся к сведениям о частной жизни лица, распространение которых запрещено Конституцией РФ.

Справка

Нарушение неприкосновенности частной жизни наказывается штрафом в размере до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до года, либо принудительными работами на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет или без такового, либо арестом на срок до 4-х месяцев, либо лишением свободы на срок до 2-х лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3-х лет.