На Алтае судят предпринимателя, который не платил налоги ради видимости благополучия

СУ СКР по Алтайскому краю завершило расследование уголовного дела в отношении директора одной из компаний, специализирующейся на строительстве зданий и сооружений. Мужчину обвиняют в в неуплате налогов и сборов в крупном размере.
По версии следствия, обвиняемый контролировал ведение бухучета и налоговой отчетности. В период с сентября 2014 по январь 2016 он не перечислял регулярно исчисленные и удержанные из заработной платы подчиненных ему работников суммы НДФЛ в бюджет.
Полученные средства он направлял на погашение имеющейся кредиторской задолженности с целью поддержания образа благополучного финансового предприятия. Сумма неуплаченного налога составила более 5 млн рублей.
Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.
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