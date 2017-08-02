На Алтае судят предпринимателя, который не платил налоги ради видимости благополучия

По версии следствия, обвиняемый контролировал ведение бухучета и налоговой отчетности. В период с сентября 2014 по январь 2016 он не перечислял регулярно исчисленные и удержанные из заработной платы подчиненных ему работников суммы НДФЛ в бюджет.

Полученные средства он направлял на погашение имеющейся кредиторской задолженности с целью поддержания образа благополучного финансового предприятия. Сумма неуплаченного налога составила более 5 млн рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения его по существу.