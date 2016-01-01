В Алтайском крае будут судить водителя тягача, который на скорости насмерть сбил женщину

В Зональный районный суд направили уголовное дело в отношении водителя, который насмерть сбил женщину на тягаче. ДТП произошло на 309 км федеральной автомобильной дороги М-52 ("Чуйский тракт"), сообщает краевая прокуратура.
По версии следствия, 28 октября 2013 года мужчина, управляя тягачом "КамАЗ-65116" с полуприцепом фургоном "МАЗ", двигался по проезжей части из Бийска в Барнаул. Водитель нарушил ПДД: двигался со скоростью более 70 км/час в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, связанной с сильным дождем, и мокрого покрытия дороги. На трассе он сбил двигавшуюся во встречном направлении женщину, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.
В соответствии с заключением автотехнической экспертизы, водитель автомобиля превысил максимально допустимую скорость движения и при этом располагал технической возможностью экстренно затормозить. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
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