В Алтайском крае будут судить водителя тягача, который на скорости насмерть сбил женщину

По версии следствия, 28 октября 2013 года мужчина, управляя тягачом "КамАЗ-65116" с полуприцепом фургоном "МАЗ", двигался по проезжей части из Бийска в Барнаул. Водитель нарушил ПДД: двигался со скоростью более 70 км/час в темное время суток и в условиях ограниченной видимости, связанной с сильным дождем, и мокрого покрытия дороги. На трассе он сбил двигавшуюся во встречном направлении женщину, которая от полученных травм скончалась на месте ДТП.

В соответствии с заключением автотехнической экспертизы, водитель автомобиля превысил максимально допустимую скорость движения и при этом располагал технической возможностью экстренно затормозить. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.