В Алтайском крае девушка «снимала порчу» вместе с ювелирными изделиями

Накануне к жительнице 1986 года рождения села Залесово подошла неизвестная. В ходе беседы пострадавшая рассказала о своих проблемах, а ее новая знакомая предложила "снять порчу".

Для этого нужно было снять ювелирные украшения, завернуть их в одежду, спрятать на некоторое время. Женщина выполнила указания, а когда развернула "тайник", не обнаружила в нем спрятанные золотые кольца и серьги. Об этом она сообщила в полицию.

По подозрению в краже задержана 20-летняя жительница одного из населённых пунктов. Она рассказала, что ювелирные изделия уже сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на свои личные нужды.

Злоумышленница ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении нее возбуждены и расследуются еще несколько уголовных дел.

Все похищенные украшения сотрудники полиции изъяли из ломбарда и вернули потерпевшей.