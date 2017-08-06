В Алтайском крае девушка «снимала порчу» вместе с ювелирными изделиями

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Сегодня, 17:09.
Происшествия

Полицейские задержали 20-летнюю женщину, подозреваемую в краже ювелирных украшений под предлогом "снятия порчи". Задержанная трудилась в  Залесовском районе, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому края.

Золото. Ювелирные изделия.
Золото. Ювелирные изделия. Фото: открытые источники в интернете.

Накануне к жительнице 1986 года рождения села Залесово подошла неизвестная. В ходе беседы пострадавшая рассказала о своих проблемах, а ее новая знакомая предложила "снять порчу".

Для этого нужно было снять ювелирные украшения, завернуть их в одежду, спрятать на некоторое время. Женщина выполнила указания, а когда развернула "тайник", не обнаружила в нем спрятанные золотые кольца и серьги. Об этом она сообщила в полицию.

По подозрению в краже задержана 20-летняя жительница одного из населённых пунктов. Она рассказала, что ювелирные изделия уже сдала в ломбард, а вырученные деньги потратила на свои личные нужды.

Злоумышленница ранее уже неоднократно привлекалась к уголовной ответственности за аналогичные преступления. В настоящее время в отношении нее  возбуждены и расследуются еще несколько уголовных дел.

Все похищенные украшения сотрудники полиции изъяли из ломбарда и вернули потерпевшей.

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