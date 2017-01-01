Алтайской девушке отняли руку после того, как в нее выстрелили из ружья

Сотрудники бийской полиции задержали жителя Кемеровской области, который выстрелил в 26-летнюю бийчанку. Девушке пришлось ампутировать руку.
По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, преступление было спровоцировано конфликтом, возникшим на фоне алкогольного опьянения. Оскорблённый участник компании, собравшейся в доме жительницы Бийска, ненадолго исчез, а затем вернулся с обрезом охотничьего ружья и потребовал от обидчика объяснений. Одна из девушек попыталась остановить мужчину, но он в этот момент выстрелил в нее. Пуля попала девушке в левое плечо, и ранение оказалось настолько серьезным, что врачам пришлось ампутировать пострадавшей руку. Пока медики оказывали помощь раненой, полицейские задержали подозреваемого и нашли в сугробе оружие, от которого злоумышленник попытался избавиться.
В ходе дальнейшего расследования задержанный сознался в том, что самостоятельно изготовил обрез и незаконно хранил его. Решение по факту незаконного хранения оружия и изготовления обреза будет принято в ближайшее время.
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