Алтайской девушке отняли руку после того, как в нее выстрелили из ружья

По данным ГУ МВД по Алтайскому краю, преступление было спровоцировано конфликтом, возникшим на фоне алкогольного опьянения. Оскорблённый участник компании, собравшейся в доме жительницы Бийска, ненадолго исчез, а затем вернулся с обрезом охотничьего ружья и потребовал от обидчика объяснений. Одна из девушек попыталась остановить мужчину, но он в этот момент выстрелил в нее. Пуля попала девушке в левое плечо, и ранение оказалось настолько серьезным, что врачам пришлось ампутировать пострадавшей руку. Пока медики оказывали помощь раненой, полицейские задержали подозреваемого и нашли в сугробе оружие, от которого злоумышленник попытался избавиться.

В ходе дальнейшего расследования задержанный сознался в том, что самостоятельно изготовил обрез и незаконно хранил его. Решение по факту незаконного хранения оружия и изготовления обреза будет принято в ближайшее время.