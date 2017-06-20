В Алтайском крае директор фирмы ради имиджа не выплачивал зарплату сотрудникам

Предварительное следствие установило, что обвиняемый с августа 2014 по март 2015 года не выплачивал зарплату 47 подчиненным, чтобы материально обогатить себя и своих родственников, и создать себе имидж. Общая сумма задолженности составила более 640 тысяч рублей.

Обвиняемый свою вину не признал, но следствие собрало доказательства его преступления: бухгалтерские экспертизы, показания свидетелей, распорядительные документы, которые свидетельствуют о том, что деньги для поставщиков переводили минуя расчетные счета организаций.

Уголовное дело направлено в суд.