В Алтайском крае директор фирмы ради имиджа не выплачивал зарплату сотрудникам

В Алейском районе будут судить директора ООО "Теплосеть" и ООО "ТеплоСервис", который более полугода не платил зарплату сотрудникам, чтобы создать себе имидж умелого руководителя. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю.
Предварительное следствие установило, что обвиняемый с августа 2014 по март 2015 года не выплачивал зарплату 47 подчиненным, чтобы материально обогатить себя и своих родственников, и создать себе имидж. Общая сумма задолженности составила более 640 тысяч рублей.
Обвиняемый свою вину не признал, но следствие собрало доказательства его преступления: бухгалтерские экспертизы, показания свидетелей, распорядительные документы, которые свидетельствуют о том, что деньги для поставщиков переводили минуя расчетные счета организаций.
Уголовное дело направлено в суд.
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