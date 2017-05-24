В Алтайском крае два брата зверски зарезали и сожгли четверых человек

По данным следствия, ночью 3 мая 2017 года 29-летний обвиняемый и его 26-летний брат приехали на один из строительных объектов Егорьевского района. Зайдя в строительный вагончик, оборудованный для временного проживания рабочих, они нанесли четверым спящим мужчинам несколько ударов ножом. После этого они облили тела воспламеняющейся жидкостью и подожгли. От полученных ранений и обширных ожогов потерпевшие скончались в медицинском учреждении.

Мотивом для совершения преступления послужило предположение одного из обвиняемых, что мужчины обидели его супругу. Братьев заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.