В Алтайском крае два брата зверски зарезали и сожгли четверых человек

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Сегодня, 16:40.
Происшествия

В СУ СКР по Алтайскому краю предъявили обвинение двум жителям Егорьевского района. Мужчины зверски зарезали четверых человек.

Рука в крови.
Рука в крови. Фото: СС0.

По данным следствия, ночью 3 мая 2017 года 29-летний обвиняемый и его 26-летний брат приехали на один из строительных объектов Егорьевского района. Зайдя в строительный вагончик, оборудованный для временного проживания рабочих, они нанесли четверым спящим мужчинам несколько ударов ножом. После этого они облили тела воспламеняющейся жидкостью и подожгли. От полученных ранений и обширных ожогов потерпевшие скончались в медицинском учреждении.

Мотивом для совершения преступления послужило предположение одного из обвиняемых, что мужчины обидели его супругу. Братьев заключили под стражу. Расследование уголовного дела продолжается.

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