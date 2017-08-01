В Алтайском крае два человека получили травмы на железной дороге

На станции Заринская человек внезапно оказался в габарите пути. Машинист экстренное затормозил и подавал звуковые сигналы, но наезда предотвратить не удалось. 35-летний житель Заринска погиб.

На участке пути "Штабка — Южный" маневровый локомотив частично ампутировал нижние конечности 38-летнему жителю Павловского района. Со слов очевидцев, в момент происшествия мужчина лежал на железнодорожных путях. Бригада скорой медицинской помощи госпитализировала его в медицинское учреждение Барнаула.

Сотрудники Алтайского ЛУ МВД России собирают материалы для установления обстоятельств и причин происшествий. По результатам проверки следователи Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СКР примут процессуальное решение.

Транспортные полицейские в очередной раз напоминают жителям края о необходимости соблюдения правил безопасного пребывания на объектах и вблизи железнодорожного транспорта, являющихся зоной повышенной опасности. В целях недопущения несчастных случаев не нарушайте правила поведения на железной дороге сами и разъясните их детям.