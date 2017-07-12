В Алтайском крае два водителя пострадали в лобовом ДТП

Полицейские выясняют обстоятельства ДТП, произошедшего в Зональном районе на 331 км автодороги Р-256. В аварии пострадали два водителя.
По предварительным данным, 28-летний водитель Toyota Allex, двигаясь в сторону Бийска, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где столкнулся с Hyundai под управлением 36-летнего мужчины.
В результате ДТП водители получили телесные повреждения различной степени тяжести и были госпитализированы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по данному факту.
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