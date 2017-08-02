В Алтайском крае две машины слетели с трассы после столкновения

ДТП в Угловском районе. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. ДТП в Угловском районе. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. ДТП в Угловском районе. Фото: vk.com/rubcovsk_incident. ДТП в Угловском районе. Фото: vk.com/rubcovsk_incident.

Как сообщили в ГИБДД края, ДТП произошло на трассе "Змеиногорск — Рубцовск — Волчиха — Михайловское". Водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с ВАЗ-2121. Обе машины слетели в кювет, а иномарка еще и врезалась в дерево. На месте работали сотрудники МЧС.

37-летнего водителя Toyota Carina госпитализировали с травмами в Рубцовскую ЦРБ. В ДТП также пострадали 44-летний водитель "Нивы" и трое его пассажиров, в том числе 13-летний подросток. Никто из них не госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.