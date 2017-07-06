В Алтайском крае эвакуировали детей из лагеря из-за мощного шторма

После отключения электричества власти приняли решение срочно вывезти отдыхающих. Из-за того, что лагерь расположен от Камня-на-Оби на другом берегу реки, пришлось вызывать паром.

Евгения Гордиенко,

зам. главы администрации Каменского района:

1 июля в 20 часов у нас поступила информация от директора лагеря о том, что в связи со штормом произошёл обрыв ЛЭП, повалена часть сосен и электроэнергию восстановить в вечернее время не представляется возможным. Администрацией района принято было решение об экстренной эвакуации детей. В 23.30 у нас дети все находились на пароме, паром у нас большой, при сопровождении ГИМС дети были доставлены в Камень-на-Оби.

Всего из оздоровительного учреждения было эвакуировано 32 ребенка и 9 работников лагеря. Дети не испугались неожиданного приключения, а только расстроились из-за того, что смена закончилась на три дня раньше. Теперь их родителям вернут деньги за частично неиспользованный отдых.

Сейчас на территории "Солнечного берега" работают коммунальные службы: убирают поваленные деревья и ветви, восстанавливают поврежденное в некоторых местах ограждение. 8 июля каменский лагерь вновь откроет двери для школьников, в оздоровительном учреждении начнется второй сезон.