В Алтайском крае эвакуировали детей из лагеря из-за мощного шторма

Работа детского лагеря в селе Дресвянка Каменского района была приостановлена в субботу из-за сильного урагана. Произошло отключение электричества, на территории заведения были повалены сосны. Детей пришлось эвакуировать на пароме, сообщают "Вести Алтай".
После отключения электричества власти приняли решение срочно вывезти отдыхающих. Из-за того, что лагерь расположен от Камня-на-Оби на другом берегу реки, пришлось вызывать паром.
Евгения Гордиенко,
зам. главы администрации Каменского района:
1 июля в 20 часов у нас поступила информация от директора лагеря о том, что в связи со штормом произошёл обрыв ЛЭП, повалена часть сосен и электроэнергию восстановить в вечернее время не представляется возможным. Администрацией района принято было решение об экстренной эвакуации детей. В 23.30 у нас дети все находились на пароме, паром у нас большой, при сопровождении ГИМС дети были доставлены в Камень-на-Оби.
Всего из оздоровительного учреждения было эвакуировано 32 ребенка и 9 работников лагеря. Дети не испугались неожиданного приключения, а только расстроились из-за того, что смена закончилась на три дня раньше. Теперь их родителям вернут деньги за частично неиспользованный отдых.
Сейчас на территории "Солнечного берега" работают коммунальные службы: убирают поваленные деревья и ветви, восстанавливают поврежденное в некоторых местах ограждение. 8 июля каменский лагерь вновь откроет двери для школьников, в оздоровительном учреждении начнется второй сезон.
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