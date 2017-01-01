В Алтайском крае горело несколько жилых домов

2 января служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю сообщила сразу о нескольких пожарах в разных населенных пунктах. Происшествия обошлись без жертв.
В 8:58 жители Усть-Калманского района сообщили о том, что горит их дом. В 9:10 пожар ликвидирован. На оперативное событие от МЧС России привлекалось 4 человека личного состава и 2 единицы техники.
В 10:30 поступило сообщение о том, что горит надворная постройка в Зональном районе. Пожар потушили в 10:42. На оперативное событие реагировали силы и средства РСЧС в количестве 4 человек и 2 единиц техники, в том числе от МЧС России привлекали 2 человека личного состава и 1 единицу техники.
В 12:56 2 января на пульт службы МСЧ поступило сообщение о горящем жилом доме в Мамонтовском районе. В 13:13 пожар ликвидировали. На оперативное событие от МЧС России привлекалось 3 человека личного состава и 3 единицы техники.
Служба пишет, что в крае сохраняется высокая вероятность ЧС и происшествий, обусловленных техногенными пожарами в жилом секторе. Чаще всего это будет происходить из-за неосторожного обращения с огнем, эксплуатации печей и теплопроизводящих установок. Наиболее неблагоприятная ситуация может сложиться в Алейском и Табунском районах.
В первой декаде января резко возрастает риск увеличения пожаров и травм среди населения из-за нарушения мер безопасности при использовании пиротехнической продукции в новогодние праздники.
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