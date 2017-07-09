В Алтайском крае горят бани и сарайки

В селах Алтайского края за 8 июля было зафиксировано сразу несколько пожаров, в которых пострадали бани и надворные постройки.
В частности, как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в Мамонтовском и Первомайском районах у местных жителей загорелись бани. Всего на их тушение привлекалось 4 единицы техники и 8 человек.
А в Смоленском и Зональном районах из-за несоблюдения правил пожарной безопасности пожарным пришлось тушить сараи и загоны.
Все пожары ликвидированы. Пострадавших нет.
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