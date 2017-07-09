В Алтайском крае горят бани и сарайки

В частности, как сообщает ГУ МЧС по Алтайскому краю, в Мамонтовском и Первомайском районах у местных жителей загорелись бани. Всего на их тушение привлекалось 4 единицы техники и 8 человек.

А в Смоленском и Зональном районах из-за несоблюдения правил пожарной безопасности пожарным пришлось тушить сараи и загоны.

Все пожары ликвидированы. Пострадавших нет.