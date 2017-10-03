В Алтайском крае и Барнауле снова прогнозируют мокрый снег

Сегодня, 3 октября в Алтайском крае будет дождливо, сообщает Алтайский гидрометцентр. В отдельных районах прогнозируют дождь с мокрым снегом. Днем в западных и южных районах также мокрый снег.
Температура в крае ночью 0…+5С, при прояснении в предгорных районах до -5С. Днем +8…+13С. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров.
В Барнауле прогнозируют дождь во второй половине дня. Температура ночью 0…+2С, днем +8…+10С.Ветер юго-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров.
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