В Алтайском крае и Барнауле снова прогнозируют мокрый снег

Температура в крае ночью 0…+5С, при прояснении в предгорных районах до -5С. Днем +8…+13С. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду, днем местами порывы до 14 метров.

В Барнауле прогнозируют дождь во второй половине дня. Температура ночью 0…+2С, днем +8…+10С.Ветер юго-восточный, ночью 3-8 метров в секунду, днем 5-10 метров.