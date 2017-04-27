В Алтайском крае ищут 27-летнюю девушку со шрамом под подбородком

В Алтайском крае ищут 27-летнюю Марию Сергеевну Торопкину. Девушка ушла из дома 22 апреля 2017 года и до сих пор не вернулась. Информацию об этом распространил поисковый отряд "Лиза Алерт".
- рост 164 см;
- телосложение худощавое;
- волосы светлые;
- глаза серо-зелёные.
Была одета:
- белая куртка;
- тёмно-синие штаны;
- белые ботинки на платформе.
Особые приметы:
- очки в чёрной оправе;
- шрам под подбородком.
Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Марии Торопкиной, просят сообщить по телефонам 02 или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).
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