В Алтайском крае ищут 27-летнюю девушку со шрамом под подбородком

524
Сегодня, 10:26.
Происшествия

В Алтайском крае ищут 27-летнюю Марию Сергеевну Торопкину. Девушка ушла из дома 22 апреля 2017 года и до сих пор не вернулась. Информацию об этом распространил поисковый отряд "Лиза Алерт".

Пропал человек!
Пропал человек! Фото: altapress.ru.

Мария Торопкина.
Мария Торопкина
Приметы:

  • рост 164 см;
  • телосложение худощавое;
  • волосы светлые;
  • глаза серо-зелёные.

Была одета:

  • белая куртка;
  • тёмно-синие штаны;
  • белые ботинки на платформе.

Особые приметы:

  • очки в чёрной оправе;
  • шрам под подбородком.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Марии Торопкиной, просят сообщить по телефонам 02 или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров