В Алтайском крае ищут 27-летнюю девушку со шрамом под подбородком

В Алтайском крае ищут 27-летнюю Марию Сергеевну Торопкину. Девушка ушла из дома 22 апреля 2017 года и до сих пор не вернулась. Информацию об этом распространил поисковый отряд "Лиза Алерт".

Мария Торопкина Приметы: рост 164 см;

телосложение худощавое;

волосы светлые;

глаза серо-зелёные. Была одета: белая куртка;

тёмно-синие штаны;

белые ботинки на платформе. Особые приметы: очки в чёрной оправе;

шрам под подбородком. Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Марии Торопкиной, просят сообщить по телефонам 02 или 8 800 700 54 52 (звонок бесплатный).