В Алтайском крае ищут мужчину с диастемой

760
Сегодня, 15:34.
Жизнь

В Алтайском крае ищут пропавшего 37-летнего Евгения Лунина из села Лебяжье Егорьевского района. О мужчине ничего не известно с 16 июня 2017 года.

В Егорьевском районе.
В Егорьевском районе. Фото: altairegion22.ru.
Пропавший Е. Лунин.
Пропавший Е. Лунин.

Приметы:

  • рост 185 см;
  • телосложение среднее;
  • волосы тёмные, короткие;
  • глаза серо-голубые.

Был одет:

  • белая рубашка в голубую клетку;
  • серые штаны.

Особые приметы: диастема (щербинка) между верхними зубами.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров