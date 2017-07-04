В Алтайском крае ищут мужчину с диастемой

В Алтайском крае ищут пропавшего 37-летнего Евгения Лунина из села Лебяжье Егорьевского района. О мужчине ничего не известно с 16 июня 2017 года.

Пропавший Е. Лунин. Приметы: рост 185 см;

телосложение среднее;

волосы тёмные, короткие;

глаза серо-голубые. Был одет: белая рубашка в голубую клетку;

серые штаны. Особые приметы: диастема (щербинка) между верхними зубами. Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).