В Алтайском крае ищут пенсионера с татуировкой в виде птицы

Приметы пропавшего: рост 183 см, телосложение среднее, волосы короткие седые, глаза зеленые.

Был одет: черная вязаная шапка, черная кожаная куртка, черные брюки, сапоги цвета хаки.

Особые приметы: татуировка на пальце в виде птицы.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего, просят позвонить 02 (с мобильного телефона 120), либо на горячую линию поискового отряда "Лиза Алерт" 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).