В Алтайском крае ищут родственников мужчины с потерей памяти

20 июня 2017 года в больницу Бийска с потерей памяти поступил неизвестный мужчина. Поисковый отряд "Лиза Алерт" ищут его родственников.
Приметы: на вид 55-60 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.
О себе сообщает: имя — Стас, приехал из Москвы или Московской области автостопом в Бийск. Возможно, есть родственники в селе Сростки.
Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят позвонить на номер 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).
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