В Алтайском крае ищут родственников мужчины с потерей памяти

Неизвестный мужчина.

Приметы: на вид 55-60 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, седые волосы, карие глаза.

О себе сообщает: имя — Стас, приехал из Москвы или Московской области автостопом в Бийск. Возможно, есть родственники в селе Сростки.

Всех, кто что-либо знает о мужчине, просят позвонить на номер 02 (120) либо 8-800-700-5452 (звонок бесплатный).