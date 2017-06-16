В Алтайском крае из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение

По данным метеослужбы в Алтайском крае в период с 16 по 20 июня местами в южных и западных районах ожидается сильная жара: максимальная температура воздуха может достичь +35 … +40?С. Местами сохранится высокая пожароопасность, а в западных районах ожидается чрезвычайная пожароопасность (5 класс горимости).
Накануне жарких выходных специалисты МЧС России напоминают о соблюдении правил безопасности. Населению нужно быть внимательным при обращении с огнём, помнить о запрете на разведение костров на территории дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха. Нельзя сжигать мусор, проводить любые огневые работы. Специалисты советуют пить много воды и питаться легкой едой.
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