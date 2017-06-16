В Алтайском крае из-за аномальной жары объявлено штормовое предупреждение

Накануне жарких выходных специалисты МЧС России напоминают о соблюдении правил безопасности. Населению нужно быть внимательным при обращении с огнём, помнить о запрете на разведение костров на территории дачных участков, частного жилого сектора, в местах отдыха. Нельзя сжигать мусор, проводить любые огневые работы. Специалисты советуют пить много воды и питаться легкой едой.