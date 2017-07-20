В Алтайском крае из-за аварии 12 населенных пунктов остались без света

В ночь с 19 на 20 июля из-за непогоды в Залесовском районе Алтайского края произошла авария на подстанции "Смазнево", вышла из строя высоковольтная линия электропередач. ЧП произошло в 23.40.
Из-за аварии без света оказались 12 населенных пунктов, сообщили в МЧС. Проводятся ремонтно-востановительные работы. На месте для ликвидации последствий аварии задействованы 26 человек и 10 машин.
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