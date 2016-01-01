В Алтайском крае из-за метели перекрыты трассы

С 17:00 закрыты трассы

- Змеиногорск - Рубцовск

- Поспелиха - Курья - Третьяково гр.Республики Казахстан ( от Староалейского до границы Республики Казахстан)

- Староалейское - Новокамышенка - Первокаменка - Семеновка

- К-09 Екатерининское - Плоское - Новоалейское - Верх Алейка

С 17:30 закрыта дорога Алейск - Петропавловское - Смоленское (от Алейска до Усть-Пристани).

Напомним, МЧС России по Алтайскому краю объявило о серьезном ухудшении погоды. ГИБДД Барнаула просит водителей не рисковать, отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах.