В Алтайском крае из-за метели перекрыты трассы

Несколько участков дорог в Алтайском крае перекрыли в связи с отсутствием видимости, сильным порывистым ветром и снегом. Трассы закрыты для всех видов транспорта, сообщает Алтайавтодор.
С 17:00 закрыты трассы
- Змеиногорск - Рубцовск
- Поспелиха - Курья - Третьяково гр.Республики Казахстан ( от Староалейского до границы Республики Казахстан)
- Староалейское - Новокамышенка - Первокаменка - Семеновка
- К-09 Екатерининское - Плоское - Новоалейское - Верх Алейка
С 17:30 закрыта дорога Алейск - Петропавловское - Смоленское (от Алейска до Усть-Пристани).
Напомним, МЧС России по Алтайскому краю объявило о серьезном ухудшении погоды. ГИБДД Барнаула просит водителей не рисковать, отложить поездки до нормализации обстановки на дорогах.
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