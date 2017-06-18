В Алтайском крае изъяли из оборота несколько сотен литров сока

Бархатова сказала, что за пять месяцев 2017 года было исследовано 52 пробы пищевых продуктов на показатели фальсификации. Удельный вес выявленных нестандартных проб составил 21%, что на 14% ниже аналогичного периода 2016 года.

На заседании также обсудили незаконный оборот табачной продукции. Специалисты управления по развитию предпринимательства и рыночной инфраструктуры провели выборочное исследование. Оно выявило факты торговли в Барнауле и Рубцовске сигаретами без акцизных марок. Товар не содержал информации о максимальной розничной цене.

Подобные нарушения выявили и специалисты Роспотребнадзора в 11 торговых точках Барнаула, Первомайского, Поспелихинского, Волчихинского, Михайловского, Егорьевского и Курьинского районов. По ним составили протоколы об административных правонарушениях, из оборота изъяли 1584 пачки табачной продукции. Материалы направлены на рассмотрение в суд.