В Алтайском крае изменят расписание электричек из-за ремонта путей

Из-за ремонта железнодорожных путей в Алтайском крае изменится график движения поездов. Изменения коснутся трех маршрутов с 10 июля по 31 августа, сообщает "Алтай-Пригород".
- Поезд №6007 "Черепаново — Барнаул" отправится в 10.35 минут, прибудет в 13.11.
- Поезд №6016 "Барнаул — Черепаново" отправится в 14.58, прибудет в 17.44.
- Поезд №6012 "Барнаул — Красный Боец" отправится в 9.11, прибудет в 11.47.
Уточнить расписание пригородного железнодорожного транспорта можно по телефону 8 (3852) 29-21-68 и на сайте.
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