В Алтайском крае 5-летнего мальчика насмерть придавило бревно в лесу

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Сегодня, 08:38.
Происшествия

СУ СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности ребенку. Маленького мальчика из Завьяловского района придавило бревном.

Ребенок в лесу. Дерево.
Ребенок в лесу. Дерево. Фото: СС0.

По данным следствия, днем 3 сентября 2017 года 5-летний ребенок играл на площадке для отдыха, расположенной в лесном колке недалеко от села Чистоозерка. Взрослые оставили мальчика без должного внимания. В это время на него упало тяжелое бревно, установленное вертикально.

Ребенок получил травму грудной клетки и живота. Через короткое время он скончался в районной больнице.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

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