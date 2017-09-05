В Алтайском крае 5-летнего мальчика насмерть придавило бревно в лесу

По данным следствия, днем 3 сентября 2017 года 5-летний ребенок играл на площадке для отдыха, расположенной в лесном колке недалеко от села Чистоозерка. Взрослые оставили мальчика без должного внимания. В это время на него упало тяжелое бревно, установленное вертикально.

Ребенок получил травму грудной клетки и живота. Через короткое время он скончался в районной больнице.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.