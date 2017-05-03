В Алтайском крае 8-летний мальчик умер после спортивных занятий

29 апреля в Новоалтайске 8-летний мальчик после тренировки в молодежной общественной организации по спортивному единоборству, почувствовал резкое ухудшение состояния здоровья и потерял сознание.
Ребенка доставили в горбольницу, где он, не приходя в сознание, скончался.
Предварительно (по данным судебно-медицинской экспертизы), смерть мальчика наступила в результате внезапно наступившей сердечной недостаточности.
Возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).
Проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Следствию предстоит установить причины ухудшения состояния ребенка, клиническую картину его здоровья, предшествующую произошедшей трагедии, а также выявить причинно-следственную связь между действиями лиц организации, обеспечивающих безопасное нахождение детей во время спортивных занятий, и смертью несовершеннолетнего.
Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.
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