В Алтайском крае 8-летний мальчик умер после спортивных занятий

Ребенка доставили в горбольницу, где он, не приходя в сознание, скончался.

Предварительно (по данным судебно-медицинской экспертизы), смерть мальчика наступила в результате внезапно наступившей сердечной недостаточности.

Возбуждено уголовное дело по факту смерти 8-летнего мальчика по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованием безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Проводится комплекс следственных действий, чтобы установить все обстоятельства произошедшего. Следствию предстоит установить причины ухудшения состояния ребенка, клиническую картину его здоровья, предшествующую произошедшей трагедии, а также выявить причинно-следственную связь между действиями лиц организации, обеспечивающих безопасное нахождение детей во время спортивных занятий, и смертью несовершеннолетнего.

Расследование уголовного дела продолжается, говорится в сообщении СКР по Алтайскому краю.