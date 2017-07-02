В Алтайском крае "любитель кофе" похитил из магазина более 30 тысяч рублей

В Шипуновском районе Алтайского края сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в краже из магазина более 30 тысяч рублей
Накануне ночью неизвестные лица через окно проникли в один из продуктовых магазинов села Красный Яр и похитили из него 32 000 рублей и одну пачку кофе. Металлическую решетку на окне взломали, а стекло выставили. Деньги похитили из незапертого ящика.
Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель поселка Новый путь.
Все похищенное стражи правопорядка изъяли и вернули владельцу магазина.
Возбуждено уголовное дело.
В настоящее время в отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении краевого главка МВД.
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