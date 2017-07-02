В Алтайском крае "любитель кофе" похитил из магазина более 30 тысяч рублей

Накануне ночью неизвестные лица через окно проникли в один из продуктовых магазинов села Красный Яр и похитили из него 32 000 рублей и одну пачку кофе. Металлическую решетку на окне взломали, а стекло выставили. Деньги похитили из незапертого ящика.

Вскоре полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 26-летний житель поселка Новый путь.

Все похищенное стражи правопорядка изъяли и вернули владельцу магазина.

Возбуждено уголовное дело.

В настоящее время в отношении задержанного принята мера пресечения в виде заключения под стражу, говорится в сообщении краевого главка МВД.