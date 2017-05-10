В Алтайском крае 9 мая произошло два ДТП со смертельным исходом

С 1.00 до 9.00 в поселке Матвеевка Солонешенского района сбили пешехода. Водитель скрылся с места происшествия, его личность и автомобиль не установлены. 32-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.

В 18.00 в Первомайском районе на 26 км автодороги "Бобровка — Рассказиха" Nissan Pathfinder врезался в дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля, 36-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. Водитель, 33-летняя женщина, госпитализирована.

В настоящее время по фактам ДТП проводятся проверки.