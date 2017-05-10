В Алтайском крае 9 мая произошло два ДТП со смертельным исходом

Сотрудники полиции Алтайского края расследуют обстоятельства двух ДТП, в которых погибли люди. Оба происшествия случились 9 мая, сообщает ГУ МВД по региону.
С 1.00 до 9.00 в поселке Матвеевка Солонешенского района сбили пешехода. Водитель скрылся с места происшествия, его личность и автомобиль не установлены. 32-летний мужчина от полученных травм скончался на месте.
В 18.00 в Первомайском районе на 26 км автодороги "Бобровка — Рассказиха" Nissan Pathfinder врезался в дерево. В результате ДТП пассажир автомобиля, 36-летний мужчина, от полученных травм скончался на месте. Водитель, 33-летняя женщина, госпитализирована.
В настоящее время по фактам ДТП проводятся проверки.
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