В Алтайском крае менеджер кредитного кооператива присвоила себе 12 млн рублей

В Троицком районе будут судить местную жительницу, которая подделала документы для выдачи кредитов и присвоила себе 12 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.
По данным прокурора Троицкого района Романа Морякова, обвиняемая, работая в должности менеджера-кассира одного из дополнительных офисов кредитного потребительского кооператива в период с июля 2013 года по июль 2014 года, имея доступ к деньгам, предназначенным для выдачи кредитов членам кооператива присваивала их. Чтобы скрыть преступление, она подделывала документы, которые нужны для выдачи кредитов и внесла недостоверные сведения в электронную программу бухгалтерского учета по 222 договорам кредитования. Она нанесла ущерб потребительскому кооперативу на сумму свыше 12 миллионов рублей.
Теперь ей грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом до миллиона рублей.
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