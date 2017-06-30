В Алтайском крае могут пройти парламентские слушания по курортному сбору

Спикер Госдумы Вячеслав Володин порекомендовал регионам, где планируется ввести курортный сбор, провести парламентские слушания по данному вопросу: обсудить острые вопросы законопроекта, принятого в первом чтении. Об этом 29 июня рассказал депутат Госдумы Николай Герасименко на сессии краевого Заксобрания.
Законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах России, в том числе в Алтайском крае, депутаты Госдумы приняли в первом чтении в конце июня. Размер сбора, согласно законопроекту, не должен превышать 100 рублей в сутки. Он будет устанавливаться региональными властями. Полученные средства пойдут на развитие инфраструктуры регионов. Документ вызвал много споров и вопросов.
Николай Герасименко отметил, что активнее всего в парламенте обсуждались два вопроса. Первый: депутаты и участники рынка опасаются, что введение сбора отпугнет туристов. Второй: мэры курортных городов и их сторонники считают, что поступление сбора в региональные фонды неверно, средства нужно оставлять в муниципалитетах - тогда деньги будут направлены на создание инфраструктуры именно в городе-курорте. Именно поэтому, сообщил Герасименко, Вячеслав Володин попросил провести парламентские слушания в регионах, где планируется введение курортного сбора, и довести их результаты до Госдумы. Второе чтение законопроекта состоится, скорее всего, осенью.
Справка
Предложение ввести курортный сбор поступило в ходе заседания президиума Госсовета в Белокурихе в 2016 году. Президент Владимир Путин поинтересовался мнением губернаторов Алтайского и Краснодарского краев по поводу необходимости такого налога. Главы регионов дали положительный ответ.
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