В Алтайском крае могут пройти парламентские слушания по курортному сбору

Законопроект о введении курортного сбора в четырех регионах России, в том числе в Алтайском крае, депутаты Госдумы приняли в первом чтении в конце июня. Размер сбора, согласно законопроекту, не должен превышать 100 рублей в сутки. Он будет устанавливаться региональными властями. Полученные средства пойдут на развитие инфраструктуры регионов. Документ вызвал много споров и вопросов.

Николай Герасименко отметил, что активнее всего в парламенте обсуждались два вопроса. Первый: депутаты и участники рынка опасаются, что введение сбора отпугнет туристов. Второй: мэры курортных городов и их сторонники считают, что поступление сбора в региональные фонды неверно, средства нужно оставлять в муниципалитетах - тогда деньги будут направлены на создание инфраструктуры именно в городе-курорте. Именно поэтому, сообщил Герасименко, Вячеслав Володин попросил провести парламентские слушания в регионах, где планируется введение курортного сбора, и довести их результаты до Госдумы. Второе чтение законопроекта состоится, скорее всего, осенью.

Справка

Предложение ввести курортный сбор поступило в ходе заседания президиума Госсовета в Белокурихе в 2016 году. Президент Владимир Путин поинтересовался мнением губернаторов Алтайского и Краснодарского краев по поводу необходимости такого налога. Главы регионов дали положительный ответ.