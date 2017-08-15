В Алтайском крае молния дотла спалила новый дом молодой семьи

У ребят сгорел новый двухэтажный дом, уже собирались заходить жить. Деревянный, вспыхнул за секунды. Просто попала молния в щиток. И ничего, НИЧЕГО нельзя было сделать, спасали дом рядом. А этот горел как факел. Очень страшно. Вот вам и гроза, красиво.

Дом принадлежал семье с маленьким ребенком, которая получила субсидию по программе "Устойчивое развитие сельских территорий". Размер выплаты составил более миллиона рублей, еще около трех миллионов вложили сами супруги. В ближайшие дни дом должны были официально ввести в эксплуатацию, однако стихия уничтожила все за несколько секунд, сообщают "Вести Алтай".

Ольга Дуронда,

хозяйка сгоревшего дома:

Сейчас мы живем у родителей. Когда этот пожар случился, в доме родителей выбило электричество, из розеток искры посыпались, вспышка была как взрыв какой-то. Окна как раз на наш дом выходят, я увидела свечение какое-то. Там электричество еще не подключено, поэтому я не поняла сначала, что это. Когда мы выбежали, дом горел полностью, крыша вся была в огне. Моментально все разгорелось, мы бы даже зайти туда не смогли бы, что-то попытаться спасти.

Сгоревшее строение хозяева не успели застраховать, поэтому рассчитывать на компенсацию не могут. Ситуация осложняется тем, что дом еще не был официально оформлен. Теперь необходимо собрать документы о том, что полученная субсидия потрачена по назначению, иначе деньги, полученные от государства, придется вернуть.