В Алтайском крае молодые студенческие семьи могут получить выплату за рождение детей

Размер единовременной выплаты составляет 5 000 рублей при рождении первого ребенка и 10 000 рублей при рождении второго или последующих детей.

Выплата полагается семье, в которой оба родителя (единственный родитель):

граждане РФ в возрасте до 27 лет (на дату рождения ребенка);

проживают на территории Алтайского края по месту жительства или по месту пребывания (за исключением имеющих документально подтвержденное место жительства в других субъектах РФ);

являются студентами, обучающимися по очной форме в вузах, расположенных на территории Алтайского края (на дату рождения ребенка).

Для назначения единовременной выплаты необходимы следующие документы:

документы, удостоверяющие личность родителей (единственного родителя);

свидетельство о рождении ребенка;

свидетельство о рождении предыдущего ребенка (детей);

справка об обучении родителей (единственного родителя).

Кроме того, нужен документ, подтверждающий внесение в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце. Если в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце отсутствуют, данный документ не представляется. Если второй родитель умер, необходимо свидетельство о его смерти.

С заявлением и необходимыми документами нужно обратиться в управление социальной защиты населения либо МФЦ по месту жительства или пребывания.

Прием документов ведется с 20 апреля 2017 года.