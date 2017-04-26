В Алтайском крае молодые студенческие семьи могут получить выплату за рождение детей

Молодые студенческие семьи смогут получить единовременную выплату за рождение детей после 1 января 2017 года. Социальную поддержку ввели по инициативе губернатора и будут финансировать за счет средств краевого бюджета, сообщает Минтрудсоцзащита.
Размер единовременной выплаты составляет 5 000 рублей при рождении первого ребенка и 10 000 рублей при рождении второго или последующих детей.
Выплата полагается семье, в которой оба родителя (единственный родитель):
- граждане РФ в возрасте до 27 лет (на дату рождения ребенка);
- проживают на территории Алтайского края по месту жительства или по месту пребывания (за исключением имеющих документально подтвержденное место жительства в других субъектах РФ);
- являются студентами, обучающимися по очной форме в вузах, расположенных на территории Алтайского края (на дату рождения ребенка).
Для назначения единовременной выплаты необходимы следующие документы:
- документы, удостоверяющие личность родителей (единственного родителя);
- свидетельство о рождении ребенка;
- свидетельство о рождении предыдущего ребенка (детей);
- справка об обучении родителей (единственного родителя).
Кроме того, нужен документ, подтверждающий внесение в свидетельство о рождении ребенка сведений об отце. Если в свидетельстве о рождении ребенка сведения об отце отсутствуют, данный документ не представляется. Если второй родитель умер, необходимо свидетельство о его смерти.
С заявлением и необходимыми документами нужно обратиться в управление социальной защиты населения либо МФЦ по месту жительства или пребывания.
Прием документов ведется с 20 апреля 2017 года.
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