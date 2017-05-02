В Алтайском крае мошенник снял деньги с карты пенсионерки при "покупке" дома

В Кулундинском районе мужчина обманул пенсионерку, которая пыталась продать дом. Мошенник представился покупателем, а затем похитил 7 000 рублей с её банковской карты, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным полиции, 67-летняя жительница райцентра пыталась продать дом. Она выставила объявление о продаже в Интернете. Вскоре ей позвонил мужчина, который представился жителем Нового Уренгоя и сказал что хочет купить дом. Неизвестный предложил хозяйке перевести ей 100 тысяч рублей в качестве задатка. По указанию мошенника женщина сделала несколько операций в банкомате, но вместо зачисления, с её карты были списаны деньги.
Сотрудники полиции установили, что номер, с которого звонил неизвестный, зарегистрирован в Челябинской области. Сейчас полицейские пытаются установить личность мошенника.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество".
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