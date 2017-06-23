В Алтайском крае мошенницы "снимают порчу" и грабят пенсионеров

По словам потерпевших, с них, предположительно, "снимали порчу" женщины "цыганской национальности". В Новоалтайске две женщины зашли в дом 92-летнего пенсионера и убедили его в том, что с него необходимо "снять порчу". За услуги попросили 10 рублей. "Колдуньи" проследили, откуда мужчина достал деньги, и пока одна отвлекала его, вторая подозреваемая похитила 500 тысяч рублей.

21 июня в Заринске на территории детского сада неизвестная также под предлогом снятия порчи при проведении "обряда", незаконно завладела более чем 60 тысячами рублей, принадлежащими 82-летней пенсионерке.

22 июня две неизвестные женщины, вновь "снимая порчу", похитили 35 тысяч рублей и золотые серьги у 70-летней жительницы Бийска.

Сейчас сотрудники полиции разыскивают подозреваемых и просят всех, кому что-либо известно о происшествиях и личностях мошенниц сообщить об этом в ближайший отдел полиции, по телефону 02, либо по телефонам 8(3852)397-231 и 393-106.

Сотрудники полиции также рекомендуют: при появлении неизвестных людей, которые предлагают снять порчу, провести некие операции по обмену денег, ни в коем случае не вступать с ними в контакт, не запускать в свое жилище и немедленно обратиться в полицию по телефону 02, либо телефону доверия 128.