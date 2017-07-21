В Алтайском крае мужчина из ревности ранил себя и донёс на соседа

В Рубцовске будут судить местного жителя, который сделал заведомо ложный донос о совершении преступления. Мужчина приревновал сожительницу к соседу и оболгал соседа.
По данным краевой прокуратуры, обвиняемый пришел в гости к своему соседу и увидел там свою сожительницу. Хозяин квартиры попросил мужчину уйти. Последний вышел на улицу и сам себе нанес несколько ударов ножом в область ноги. После этого из чувства злости он обратился в полицию и сообщил о телесных повреждениях, которые ему якобы нанес сосед.
В ходе проверки изложенные заявителем факты не нашли свое подтверждение. Мужчине грозит лишение свободы на срок до двух лет.
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