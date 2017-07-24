В Алтайском крае мужчина обокрал магазин и потратил деньги в кафе

В Хабарском районе полицейские задержали мужчину, которого подозревают в краже 14 тысяч рублей из магазина в селе Хабары. Об этом сообщает пресс-служба краевого МВД.
По предварительным данным, ночью в селе Хабары подозреваемый разбил окно, проник через него в один из продуктовых магазинов и похитил из кассы 14 тысяч рублей. Кассовый аппарат, где хранилась выручка, не был закрыт на замок.
Подозреваемого 34-летнего местного жителя задержали на следующий день. Он не стал отрицать свою вину и рассказал сотрудникам полиции, что все деньги успел потратить в одном из кафе.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Теперь ему грозит до 5 лет лишения свободы. Известно, что подозреваемый уже привлекался к уголовной ответственности за совершение аналогичного преступления.
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