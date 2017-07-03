В Алтайском крае мужчина оскорбил полицейского взяткой в 200 рублей

Сотрудники полиции Рубцовского района задержали водителя, предлагавшего инспектору дорожно-патрульной службы взятку. Мужчину остановили за управление транспортным средством без страхового полиса.
Пытаясь избежать наказания, он предложил полицейскому денежные средства в размере 200 рублей за несоставление протокола. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.
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