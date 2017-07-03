В Алтайском крае мужчина оскорбил полицейского взяткой в 200 рублей

129
Сегодня, 19:23.
Происшествия

Сотрудники полиции Рубцовского района задержали водителя, предлагавшего инспектору дорожно-патрульной службы взятку. Мужчину остановили за управление транспортным средством без страхового полиса.

ГИБДД, ДПС.
ГИБДД, ДПС. Фото: 22.мвд.рф.

Пытаясь избежать наказания, он предложил полицейскому денежные средства в размере 200 рублей за несоставление протокола. По данному факту возбудили уголовное дело. Мужчине назначили наказание в виде штрафа в размере семи тысяч рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Правила комментирования

Уважаемые читатели! Из-за частых атак спамеров на altapress.ru работает обновленная система защиты. Некоторые комментарии по своему усмотрению она отправляет на модерирование, из-за чего они могут сразу не отображаться на сайте. Но после проверки все отложенные записи публикуются. Благодарим за понимание.

Редакция оставляет за собой право удалять комментарии: содержащие мат и грубые оскорбления, нарушающие в той или иной степени честь и достоинство других лиц, содержащие угрозы, призывы к свержению власти; разжигающие межнациональную, религиозную и др. ненависть, а также другие комментарии, противоречащие Конституции или каким-либо образом нарушающие положения законодательства РФ, содержащие ссылки на сторонние ресурсы, «засоряющие» ветку обсуждений.

Загрузка системы комментирования...
Новости партнеров