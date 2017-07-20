В Алтайском крае мужчина перевернулся на Toyota и погиб

Вечером 19 июля на автодороге К-87 "Поспелиха-Красноярское-Бобково-Рубцовск" около села Красноярское произошло ДТП. Водитель погиб, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительной информации, 37-летний житель Рубцовска двигался на Toyota от села Красноярское в сторону Рубцовска. Водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.
В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи". В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.
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