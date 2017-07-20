В Алтайском крае мужчина перевернулся на Toyota и погиб

По предварительной информации, 37-летний житель Рубцовска двигался на Toyota от села Красноярское в сторону Рубцовска. Водитель не справился с управлением и транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия до приезда "скорой помощи". В настоящее время сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства произошедшего.