В Алтайском крае мужчина поджёг авто бывшей, пытаясь восстановить отношения

Бийские полицейские задержали ранее судимого сельчанина, подозреваемого в умышленном поджоге автомобиля. Мужчина уничтожил машину своей бывшей жены, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
С заявлением в полицию обратилась 37-летняя жительница села Первомайского Бийского района, у которой ночью загорелся автомобиль, припаркованный рядом с домом. В ходе предварительной проверки полицейские установили свидетелей, которые видели, как от горящего автомобиля отошел мужчина, который сел в стоявшую неподалеку машину и скрылся в неизвестном направлении.
По подозрению в хулиганстве задержан бывший муж потерпевшей, который, по словам женщины, неоднократно ей угрожал, пытаясь насильно восстановить отношения.
За умышленное уничтожение имущества из хулиганских побуждений путем поджога мужчине грозит наказание вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.
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