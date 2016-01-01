В Алтайском крае мужчина украл у тёщи деньги, чтобы погасить долги

Бийские полицейские установили личность злоумышленника, похитившего деньги с банковской карты пенсионерки. Мужчина обокрал собственную тещу, сообщает краевое ГУ МВД.
Бийчанина задержали по подозрению в совершении кражи 80 тысяч рублей с банковской карты 81-летней жительницы наукограда. Задержанный признался, что похитил деньги, чтобы погасить кредит. По словам подозреваемого, шестьдесят тысяч он потратил на погашение долговых обязательств, остальные деньги — на спиртное и закуску.
Надеясь на смягчение наказания, задержанный написал явку с повинной. Расследование продолжается.
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