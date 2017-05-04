В Алтайском крае мужчина попался на продаже "палёнки" и даче взятки полицейскому

По данным следствия, 5 марта 2017 года мужчина, уличенный сотрудниками правоохранительных органов в реализации алкоголя без соответствующей документации, решил избежать ответственности и предложил сотруднику полиции взятку. Мужчина передал сотруднику местного ОВД 11 000 рублей за несоставление протокола об административном правонарушении. Однако полицейский доложил об этом факте своему начальству.

В ходе следствия было установлено, что мужчина в период с января по март 2017 года приобретал, хранил и незаконно реализовывал населению спиртосодержащую жидкость в качестве пищевого продукта. При проведении химического исследования в "напитке" обнаружили вещества, представляющие опасность для жизни и здоровья потребителей.

В настоящее время суголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.