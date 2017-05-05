В Алтайском крае мужчина принял мошенника за знакомого и перевел ему деньги

Сотрудники полиции Отдела МВД России по Зональному району разыскивают злоумышленника, который обманул жителя села Буланиха и похитил у него 20 000 рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
По данным полиции, на мобильный телефон 28-летнего жителя села Буланиха позвонил якобы знакомый. Он назвал мужчину по имени и дал понять, что это односельчанин. У мужчины даже не возникло сомнения в том, что он общается с неизвестным ему человеком. Звонивший уверенно поддерживал разговор на известную им двоим тему. В ходе беседы позвонивший мужчина предложил купить у него дизельное топливо, которое пообещал привезти уже вечером. Деньги за горючее он попросил перевести заранее.
После разговора житель населенного пункта перевел на указанный номер счета 20 000 рублей. Как только денежные средства были переведены, абонентский номер, с которого звонил якобы знакомый, оказался вне зоны действия сети. Потерпевший понял, что его обманули и обратился за помощью в правоохранительные органы.
Сейчас сотрудники полиции ищут злоумышленника.
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