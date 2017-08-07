В Алтайском крае мужчина украл у односельчанки сварочный аппарат и наждак

Сотрудники уголовного розыска Славгорода задержали мужчину, которого подозревают в краже с незаконным проникновением в жилище. Об этом сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
По предварительным данным, в селе Славгородское 38-летний местный житель, разбив окно, проник через него в дом односельчанки и похитил сварочный аппарат и электрический наждак. Сумма ущерба причиненного хозяйки дома составила около 10 тысяч рублей.
По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении задержанного избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Сейчас правоохранители устанавливают лиц, которым злоумышленник сбыл похищенное.
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