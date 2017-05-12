В Алтайском крае мужчина вызвал "скорую" для оказания услуг такси и обматерил фельдшера

Прокуратура Бийска провела проверку по обращению работника скорой медицинской помощи об оскорблении. Мужчину обматерил пациент, сообщает краевая прокуратура.
Установлено, что в феврале бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к местному жителю для оказания. Однако мужчина от помощи отказался, а в грубой форме потребовал, чтобы его доставили в другую часть города — то есть, по сути, потребовал выполнить функции такси.
Когда работник стал объяснять, что в их должностные обязанности это не входит и в этот момент может потребоваться экстренная медицинская помощь другим гражданам, житель Бийска стал оскорблять его грубой нецензурной бранью.
В отношении 36-летнего нарушителя возбудили административное дело по факту оскорбления. Ему придется оплатить штраф в размере 1000 рублей.
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