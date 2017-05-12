В Алтайском крае мужчина вызвал "скорую" для оказания услуг такси и обматерил фельдшера

Установлено, что в феврале бригада скорой медицинской помощи прибыла по вызову к местному жителю для оказания. Однако мужчина от помощи отказался, а в грубой форме потребовал, чтобы его доставили в другую часть города — то есть, по сути, потребовал выполнить функции такси.

Когда работник стал объяснять, что в их должностные обязанности это не входит и в этот момент может потребоваться экстренная медицинская помощь другим гражданам, житель Бийска стал оскорблять его грубой нецензурной бранью.

В отношении 36-летнего нарушителя возбудили административное дело по факту оскорбления. Ему придется оплатить штраф в размере 1000 рублей.