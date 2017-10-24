В Алтайском крае мужчина застал жену с любовником и зарезал её

Суд вынес обвинительный приговор жителю Зонального района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением оружия и убийство. Мужчина убил 30-летнюю сожительницу и чуть не зарезал ее любовника.
По данным СУ СКР по Алтайскому краю, вечером 28 мая 2017 года 27-летний мужчина раньше времени вернулся домой с вахтовой смены и, увидев свою женщину с другим, вышел из себя. На почве ревности на крыльце своего дома в Зональном районе он ножом нанес несколько ударов по телу 24-летнему мужчине. Потерпевший смог оказать сопротивление и убежал с места происшествия.
Вслед за ним обратилась в бегство и неверная сожительница. Однако обвиняемый догнал женщину, повалил ее на землю и нанес ей несколько ударов ножом. Потерпевшая скончалась на месте происшествия.
Суд, приняв во внимание доказательства, собранные следствием, назначил виновному наказание в виде 12 лет лишения свободы.
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