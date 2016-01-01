В Алтайском крае мужчина застрелил в спину гостя, который не захотел покидать его дом

В Егорьевском районе осудили местного жителя за убийство и незаконное хранения оружия. Он убил своего знакомого за то, что тот не хотел покидать его дом.
По данным краевой прокуратуры, в марте текущего года осужденный позвал к себе в гости знакомого. Когда хозяин дома устал от общения и попросил гостя уйти, тот не захотел уходить. В ходе возникшей ссоры сельчанин избил визитера металлической кочергой, а после взял ружье и выстрелил в спину потерпевшего. Он погиб на месте происшествия.
Труп обвиняемый спрятал в смотровой яме своего гаража. Преступление было раскрыто после того, как мать погибшего обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении сына.
Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.
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