В Алтайском крае мужчина застрелил в спину гостя, который не захотел покидать его дом

По данным краевой прокуратуры, в марте текущего года осужденный позвал к себе в гости знакомого. Когда хозяин дома устал от общения и попросил гостя уйти, тот не захотел уходить. В ходе возникшей ссоры сельчанин избил визитера металлической кочергой, а после взял ружье и выстрелил в спину потерпевшего. Он погиб на месте происшествия.

Труп обвиняемый спрятал в смотровой яме своего гаража. Преступление было раскрыто после того, как мать погибшего обратилась в полицию с заявлением о безвестном исчезновении сына.

Мужчине назначили наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Приговор на данный момент не вступил в законную силу.