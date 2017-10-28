В Алтайском крае мужчину осудили за хранение конопли в доме

53-летний житель ЗАТО Сибирский незаконно купил и хранил коноплю у себя в доме, сообщает пресс-служба прокуратуры Алтайского края.
Суд установил, что подсудимый собирал дикорастущую коноплю для личного потребления и хранил в своем доме. В ходе обыска полицейские изъяли незаконно приобретенное наркотическое средство в крупном размере.
На судебном заседании подсудимый признал себя виновным и раскаялся в содеянном. Он заявил ходатайство, чтобы приговор вынесли без судебного разбирательства. Судом это ходатайство удовлетворил.
Новоалтайский городской суд с учетом характеристик личности, отсутствия отягчающих обстоятельств виновному назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Суд пришел к выводу о возможности его исправления без отбывания наказания в тюрьме и постановил наказание считать условным.
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