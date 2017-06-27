В Алтайском крае мужчину осудили за то, что он не поторопился сдать боеприпасы

По данным краевой прокуратуры, осенью 2014 года сельчанин, разбирая вещи покойного отца, обнаружил два патрона к нарезному охотничьему огнестрельному оружию калибра 7,62*54R и 16 винтовочных патронов калибра 7,62, относящихся к боеприпасам для военных винтовок образца 1891-1930 годов, карабинов образцов 1938 и 1944 годов, ручных пулеметов Дегтярева и другого автоматического оружия.

Найдя вышеуказанные боеприпасы, подсудимый решил два патрона калибра 7,62*54R оставить в качестве сувениров, а остальные планировал выдать сотрудникам полиции, однако так и не сделал этого до тех пор, пока к нему с обыском не приехали сами сотрудники полиции.

В ходе проведенного обыска боеприпасы изъяли. Судебно-баллистическая экспертиза установила, что все изъятые боеприпасы пригодны для производства выстрелов. Сельчанина приговорили к 1 году и 4 месяцам ограничения свободы.