В Алтайском крае на два дня изменится расписание электричек

12 июня назначат поезда:

№6113 Барнаул - Арбузовка, отправление в 10 часов 55 минут; №6114 Арбузовка - Барнаул, отправление в 18 часов 25 минут; №6127 Барнаул - Алейская, отправление в 10 часов 41 минуту; №6128 Алейская - Барнаул, отправление в 16 часов 45 минут; №6001 Озерки - Барнаул, отправление в 5 часов 33 минуты; №6388 Барнаул - Баюново, отправление в 17 часов 55 минут; №6387 Баюново - Барнаул, отправление в 20 часов 42 минуты.

В этот день отменят пригородные поезда:

№6020 Барнаул - Красный Боец, отправление в 18 часов 36 минут (ближайший поезд отправится в путь в 20 часов 35 минут); №6775 Сузун - Барнаул, отправление в 4 часа 1 минуту (отправление ближайшего поезда в 8 часов 2 минуты); №6101 Депо - Барнаул, отправление в 7 часов 1 минуту (следующий состав отправится в путь в 8 часов 12 минут).

13 июня назначат пригородный поезд №6775 Сузун - Барнаул. Он отправится по маршруту в 4 часа 1 минуту. В этот же день отменят поезд №6001 Озерки - Барнаул, который должен был выйти в столицу региона в 5 часов 33 минуты.

Расписание других пригородных поездов останется без изменений. Более подробную информацию о расписании можно получить на сайте компании "Алтай-Пригород" или в пригородных кассах по телефону: (3852) 29-21-68.