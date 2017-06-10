В Алтайском крае на два дня изменится расписание электричек

12 и 13 июня в расписании поездов компании "Алтай-Пригорода" произойдут изменения. Коррективы внесли из-за празднования Дня России. Об этом сообщает официальный сайт Алтайского края.
12 июня назначат поезда:
№6113 Барнаул - Арбузовка, отправление в 10 часов 55 минут;
№6114 Арбузовка - Барнаул, отправление в 18 часов 25 минут;
№6127 Барнаул - Алейская, отправление в 10 часов 41 минуту;
№6128 Алейская - Барнаул, отправление в 16 часов 45 минут;
№6001 Озерки - Барнаул, отправление в 5 часов 33 минуты;
№6388 Барнаул - Баюново, отправление в 17 часов 55 минут;
№6387 Баюново - Барнаул, отправление в 20 часов 42 минуты.
В этот день отменят пригородные поезда:
№6020 Барнаул - Красный Боец, отправление в 18 часов 36 минут (ближайший поезд отправится в путь в 20 часов 35 минут);
№6775 Сузун - Барнаул, отправление в 4 часа 1 минуту (отправление ближайшего поезда в 8 часов 2 минуты);
№6101 Депо - Барнаул, отправление в 7 часов 1 минуту (следующий состав отправится в путь в 8 часов 12 минут).
13 июня назначат пригородный поезд №6775 Сузун - Барнаул. Он отправится по маршруту в 4 часа 1 минуту. В этот же день отменят поезд №6001 Озерки - Барнаул, который должен был выйти в столицу региона в 5 часов 33 минуты.
Расписание других пригородных поездов останется без изменений. Более подробную информацию о расписании можно получить на сайте компании "Алтай-Пригород" или в пригородных кассах по телефону: (3852) 29-21-68.
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