В Алтайском крае на неделю объявили штормовое предупреждение

В Алтайском крае в период с 22 по 28 августа местами ожидается высокая пожароопасность. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Однако это не значит, что все это время в регионе будет сухая и ветреная погода. Ожидаются кратковременные дожди, местами с грозами. Температура воздуха к выходным повысится до +28.
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