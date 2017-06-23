В Алтайском крае из-за военных вновь перекроют дорогу

В Алтайском крае в связи с плановым движением военных колонн 23 июня с 19.50 до 23.20 ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге Полковниково – автодорога Р-256 – полевой район (Налобиха), сообщает Госавтоинспекция по Алтайскому краю.

В ведомстве просят всех водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.