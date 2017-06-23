В Алтайском крае из-за военных вновь перекроют дорогу

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Сегодня, 08:54.
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В Алтайском крае в связи с плановым движением военных колонн 23 июня с 19.50 до 23.20 ограничат движение для всех видов транспорта на автодороге Полковниково – автодорога Р-256 – полевой район (Налобиха), сообщает Госавтоинспекция по Алтайскому краю.

Такси на дороге.
Такси на дороге. Фото: Михаил Хаустов.

В ведомстве просят всех водителей с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

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